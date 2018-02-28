Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной базе в Киргизии
В Киргизии в четверг, 28 февраля, ребенок из России погиб в результате схода лавины. Отмечается, что инцидент произошел на горнолыжной базе «Каприз».
По информации СМИ, база находится в Иссык-Кульской области республики. Под лавину попали три человека, двух взрослых удалось спасти. Отмечается, что они не нуждаются в медицинской помощи. В результате инцидента погиб ребенок 2009 года рождения.
На данный момент не сообщается, кем взрослые приходились ребенка. Информация пока не была официально подтверждена.
По информации СМИ, база находится в Иссык-Кульской области республики. Под лавину попали три человека, двух взрослых удалось спасти. Отмечается, что они не нуждаются в медицинской помощи. В результате инцидента погиб ребенок 2009 года рождения.
На данный момент не сообщается, кем взрослые приходились ребенка. Информация пока не была официально подтверждена.
Автор: Валерия Орлова