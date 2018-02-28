В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре поножовщину
В Новокузнецке забинтованный 20-летний парень устроил в баре поножовщину. Сведения предоставили очевидцы происшествия.
В пресс-службе Росгвардии информацию подтвердили и рассказали, что нашли 29-летнего гражданина с ранением в области живота. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, выясняя до ее приезда детали нападения.
Свидетели описали подозреваемого, имеющего одну отличительную черту – голову, замотанную бинтами, поверх которых был одет головной убор. Молодого человека задержали, но пока он не смог четко сформулировать мотивы совершенного нападения. Расследование проводится в рамках уголовного дела.
Ранее в Новокузнецке мужчина устроил дебош в детском садике.
В пресс-службе Росгвардии информацию подтвердили и рассказали, что нашли 29-летнего гражданина с ранением в области живота. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, выясняя до ее приезда детали нападения.
Свидетели описали подозреваемого, имеющего одну отличительную черту – голову, замотанную бинтами, поверх которых был одет головной убор. Молодого человека задержали, но пока он не смог четко сформулировать мотивы совершенного нападения. Расследование проводится в рамках уголовного дела.
Ранее в Новокузнецке мужчина устроил дебош в детском садике.
Автор: Джанабилова Татьяна П