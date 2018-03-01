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exclusive / Культура

СМИ составили список критикующих Россию актеров
Составлен перечень актеров, которые критикуют Россию. РИА «Новости» опубликовала соответствующий список 28 февраля.

СМИ составили список критикующих Россию актеров


Кроме Алексея Серебрякова, который заявил о хамстве россиян, чем инициировал составление материала, туда включили еще 3-х деятелей культуры: Дмитрия Дюжева, Анатолия Пашинина, а также Константина Райкина.

«Артист призвал своих коллег к цеховой солидарности в условиях, когда имеют место "агрессивные наезды на художественные высказывания", происходит закрытие спектаклей с выставками, организовываются "цензуру толпы". Он заявляет, что государство не должно вмешиваться в область творчества», — прокомментировал источник работу Райкина.

Депутат Госдумы Иван Сухарев передал главе Минкультуры Владимиру Мединскому рекомендацию не проводить съемку кинофильмов с госфинансированием актеров, которые нелицеприятно высказываются о РФ. Это показало резонансное интервью с Серебряковым, во время которого он назвал силу, наглость и хамство – частями национальной идеи России.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 02:30
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