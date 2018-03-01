СМИ составили список критикующих Россию актеров
Составлен перечень актеров, которые критикуют Россию. РИА «Новости» опубликовала соответствующий список 28 февраля.
Кроме Алексея Серебрякова, который заявил о хамстве россиян, чем инициировал составление материала, туда включили еще 3-х деятелей культуры: Дмитрия Дюжева, Анатолия Пашинина, а также Константина Райкина.
«Артист призвал своих коллег к цеховой солидарности в условиях, когда имеют место "агрессивные наезды на художественные высказывания", происходит закрытие спектаклей с выставками, организовываются "цензуру толпы". Он заявляет, что государство не должно вмешиваться в область творчества», — прокомментировал источник работу Райкина.
Депутат Госдумы Иван Сухарев передал главе Минкультуры Владимиру Мединскому рекомендацию не проводить съемку кинофильмов с госфинансированием актеров, которые нелицеприятно высказываются о РФ. Это показало резонансное интервью с Серебряковым, во время которого он назвал силу, наглость и хамство – частями национальной идеи России.
Кроме Алексея Серебрякова, который заявил о хамстве россиян, чем инициировал составление материала, туда включили еще 3-х деятелей культуры: Дмитрия Дюжева, Анатолия Пашинина, а также Константина Райкина.
«Артист призвал своих коллег к цеховой солидарности в условиях, когда имеют место "агрессивные наезды на художественные высказывания", происходит закрытие спектаклей с выставками, организовываются "цензуру толпы". Он заявляет, что государство не должно вмешиваться в область творчества», — прокомментировал источник работу Райкина.
Депутат Госдумы Иван Сухарев передал главе Минкультуры Владимиру Мединскому рекомендацию не проводить съемку кинофильмов с госфинансированием актеров, которые нелицеприятно высказываются о РФ. Это показало резонансное интервью с Серебряковым, во время которого он назвал силу, наглость и хамство – частями национальной идеи России.
Автор: Валерий Антонов