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exclusive / Криминал

В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа из-за места на парковке
В Новосибирске бывший полицейский расстрелял своего оппонента из-за места на парковке. По словам очевидцев, сначала автовладельцы просто беседовали на повышенных тонах, но потом их ссора переросла в более серьёзный конфликт.

В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа из-за места на парковке


В какой-то момент дебошир не выдержал и дал оппоненту пощечину, а потом выхватил оружие и выстрелил. Мужчине удалось скрутить хулигана и выбить из его рук травматический пистолет. Выяснилось, что он уже не в первый раз угрожает соседям. За день до потасовки мужчина якобы проколол 4 колеса в транспортном средстве, которое принадлежало девушке, занявшей его место на парковке.

Бывшего сотрудника правоохранительных органов забрали в отделение полиции, но впоследствии отпустили. Стрелок заявил, что просто оборонялся. Что касается пострадавшего мужчины, то у него повреждена грудная клетка. Он намерен добиться выплаты компенсации за причинение вреда здоровью.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 18:30
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