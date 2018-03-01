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Пилоты самолета ВВС США ослепли и замерзли на высоте более 7 километров
Из-за отключения системы регулирования температуры в самолете, пилоты EA-18G Growler ВВС США ослепли и замерзли на высоте более 7 километров. Инцидент произошел в конце прошлого месяца в небе над штатом Вашингтон.

Пилоты самолета ВВС США ослепли и замерзли на высоте более 7 километров


Во время выполнения полета кабину заполнил туман, а температура воздуха упала до -30 градусов Цельсия. Кроме того, приборная панель стала покрытой льдом. Из-за этого экипаж не мог отслеживать показания датчиков и компаса.

Пилоты изменили маршрут, а координировались действия с умными часами Garmin и сверяли их с показаниями диспетчеров. Летчику удалось посадить EA-18G Growler. По прибытию на землю у членов экипажа были отморожены руки. На данный момент один из них вернулся к полетам, а другой еще проходит лечение.

Самолеты EA-18G Growler выпускаются с 2007 года, они заменили EA-6B Prowler. Максимальная скорость полета составляет 2150 километров в час, а высота – 15850 метров.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 03:30
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