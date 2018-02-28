Приговоренный к смертной казни американец может избежать наказания из-за слабоумия
В США приговоренный к смертной казни мужчина забыл о своём преступлении. Теперь он может избежать наказания по причине слабоумия, сообщает Associated Press. Верховный суд этой страны дал согласие на проведение слушаний по делу 67-летнего заключенного, который в 1985 году застрелил полицейского.
В январе его смертная казнь была отложена за 30 минут до её проведения. В этот раз суд обязан решить, будет ли считаться законной казнь преступника, который не осознает, за что именно его убивают. В соответствии с постановлением Верховного суда, приговоренные к смерти обязаны располагать «ясным пониманием», за что конкретно их казнят. Адвокаты заключенного отмечают, что их подзащитный подобного понимания не имеет, поскольку страдает от старческого слабоумия. За период, проведенный в тюрьме, Мэдисон перенес 2 инсульта, ослеп. Врачи отмечают, что он с трудом передвигается и разговаривает.
Обвинение подчеркивает - мужчина осознает, что пребывает в тюрьме за совершенное убийство, хоть и не помнит деталей случившегося. Генпрокурор штата Алабама сообщил, что его озадачило решение судебного органа, поскольку за несколько месяцев до этого была отменена поданная юристами преступника апелляция.
В январе его смертная казнь была отложена за 30 минут до её проведения. В этот раз суд обязан решить, будет ли считаться законной казнь преступника, который не осознает, за что именно его убивают. В соответствии с постановлением Верховного суда, приговоренные к смерти обязаны располагать «ясным пониманием», за что конкретно их казнят. Адвокаты заключенного отмечают, что их подзащитный подобного понимания не имеет, поскольку страдает от старческого слабоумия. За период, проведенный в тюрьме, Мэдисон перенес 2 инсульта, ослеп. Врачи отмечают, что он с трудом передвигается и разговаривает.
Обвинение подчеркивает - мужчина осознает, что пребывает в тюрьме за совершенное убийство, хоть и не помнит деталей случившегося. Генпрокурор штата Алабама сообщил, что его озадачило решение судебного органа, поскольку за несколько месяцев до этого была отменена поданная юристами преступника апелляция.
Автор: Валерий Антонов