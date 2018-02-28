Пентагон активно готовится к войне в космосе
США получат возможность наносить высокоэффективные удары из космоса спустя несколько лет. По информации генерала Пентагона Дэвида Голдфейна, война в околоземном пространстве в ближайшем будущем может занять несколько минут.
В ходе выступления на 34-м симпозиуме Военно-воздушной ассоциации, а также выставке технологий, состоявшейся во Флориде, Голдфейн заявил, что США нужно приложить усилия к постепенному превосходству в космосе. Генерал считает, что ВВС будут способны наносить эффективные удары. Данный род войск должен управлять совместными действиями на всём пространстве «новой оспариваемой территории». «Это то, чего от нас требует страна», – подчеркнул генерал. По его мнению, с целью увеличения огневой мощи Пентагону необходимо осуществить интеграцию разведки. Крайне важно использовать коммуникационные возможности в космосе, на земле, в море и киберпространстве.
Бюджет ВВС США на текущий год утверждён на уровне 7,75 млрд долларов, это на 20% превышает расходы прошлого года. На протяжении 2019 года статью предполагается увеличить, доведя её до 8,5 млрд долларов.
В ходе выступления на 34-м симпозиуме Военно-воздушной ассоциации, а также выставке технологий, состоявшейся во Флориде, Голдфейн заявил, что США нужно приложить усилия к постепенному превосходству в космосе. Генерал считает, что ВВС будут способны наносить эффективные удары. Данный род войск должен управлять совместными действиями на всём пространстве «новой оспариваемой территории». «Это то, чего от нас требует страна», – подчеркнул генерал. По его мнению, с целью увеличения огневой мощи Пентагону необходимо осуществить интеграцию разведки. Крайне важно использовать коммуникационные возможности в космосе, на земле, в море и киберпространстве.
Бюджет ВВС США на текущий год утверждён на уровне 7,75 млрд долларов, это на 20% превышает расходы прошлого года. На протяжении 2019 года статью предполагается увеличить, доведя её до 8,5 млрд долларов.
Автор: Семен Зайцев