В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
В Таганроге взрыв газа случился в многоэтажном домостроении. В соответствии с имеющимися данными, в инциденте скончался 61-летний мужчина. Повреждения несущих конструкций здания, несущих угрозу обрушения эксперты пока не выявили.
Предварительно указывается, что произошел взрыв газа. Все жильцы дома экстренно эвакуированы работниками спасательных служб.
«Пока ситуация остаётся непонятной, рассматривается вариант взрыва газа», — отмечают СМИ со ссылкой на источник в компетентных ведомствах.
Пострадавших, помимо умершего мужчины, нет. Для размещения эвакуированных жильцов предоставили автобусы. Впоследствии им разрешили возвратиться в квартиры.
Предварительно указывается, что произошел взрыв газа. Все жильцы дома экстренно эвакуированы работниками спасательных служб.
«Пока ситуация остаётся непонятной, рассматривается вариант взрыва газа», — отмечают СМИ со ссылкой на источник в компетентных ведомствах.
Пострадавших, помимо умершего мужчины, нет. Для размещения эвакуированных жильцов предоставили автобусы. Впоследствии им разрешили возвратиться в квартиры.
Автор: Валерий Антонов