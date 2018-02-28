Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в технологические стартапы
Volvo Cars открыла фонда для проведения инвестиций в технологические стартапы. Организация получила название Tech Fund, а инициаторов его работы в первую очередь заинтересовали тренды, способные «изменить автоиндустрию».
К таким проектам можно отнести сферу искусственного интеллекта, автономного вождения, электрификацию силового агрегата, а также разного рода мобильные сервисы. Первой сделкой для этого будет инвестиция в калифорнийскую компанию, ведущую разработку высокотехнологичных сенсоров. Её название, объем инвестиций и размер фонда пока не разглашается. Главой организации стал Заки Фасихуддин, вице-президент Volvo Cars по вопросам стратегического партнерства.
Он отметил, что компания-производитель планирует вкладываться в фирмы, которые способны предоставить стратегический доступ к инновационным технологиям, возможностям, а также специалистам высокой квалификации. Работники компании подчеркивают, что все сотрудничающие стартапы способны сообщить о перспективности собственных разработок, а также ускорить выпуск продуктов в продажу.
К таким проектам можно отнести сферу искусственного интеллекта, автономного вождения, электрификацию силового агрегата, а также разного рода мобильные сервисы. Первой сделкой для этого будет инвестиция в калифорнийскую компанию, ведущую разработку высокотехнологичных сенсоров. Её название, объем инвестиций и размер фонда пока не разглашается. Главой организации стал Заки Фасихуддин, вице-президент Volvo Cars по вопросам стратегического партнерства.
Он отметил, что компания-производитель планирует вкладываться в фирмы, которые способны предоставить стратегический доступ к инновационным технологиям, возможностям, а также специалистам высокой квалификации. Работники компании подчеркивают, что все сотрудничающие стартапы способны сообщить о перспективности собственных разработок, а также ускорить выпуск продуктов в продажу.
Автор: Валерий Антонов