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exclusive / Экономика

Дети родителей, которые не платят алименты, смогут получать пенсии по потере кормильца
В Совете Федерации одобрили закон, целью которого является наказание должников по алиментам. Теперь дети, родители которых на платят алименты, могут получать пенсии по потере кормильца, а взрослых – лишать прописки.

Дети родителей, которые не платят алименты, смогут получать пенсии по потере кормильца


Данные поправки внесли в ГПК и законодательные акты. Согласно принятому документу, служащие юстиции должны будут информировать взыскателей алиментов о том, что не могут найти ответчиков. Это станет возможным после одного года безрезультативных поисков.

После того, как суд признает человека безвестно отсутствующим, его дети и другие иждивенцы, которые имеют статус неработоспособного, смогут получать пенсию по потере кормильца. Имущество такого человека могут передать в доверительное управление. Также брак с ним расторгнуть станет проще.

Ранее сообщалось, что в Перми женщина, которая не желала платить алименты, спряталась в сумке от приставов.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 19:06
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