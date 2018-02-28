Дети родителей, которые не платят алименты, смогут получать пенсии по потере кормильца
В Совете Федерации одобрили закон, целью которого является наказание должников по алиментам. Теперь дети, родители которых на платят алименты, могут получать пенсии по потере кормильца, а взрослых – лишать прописки.
Данные поправки внесли в ГПК и законодательные акты. Согласно принятому документу, служащие юстиции должны будут информировать взыскателей алиментов о том, что не могут найти ответчиков. Это станет возможным после одного года безрезультативных поисков.
После того, как суд признает человека безвестно отсутствующим, его дети и другие иждивенцы, которые имеют статус неработоспособного, смогут получать пенсию по потере кормильца. Имущество такого человека могут передать в доверительное управление. Также брак с ним расторгнуть станет проще.
Ранее сообщалось, что в Перми женщина, которая не желала платить алименты, спряталась в сумке от приставов.
Данные поправки внесли в ГПК и законодательные акты. Согласно принятому документу, служащие юстиции должны будут информировать взыскателей алиментов о том, что не могут найти ответчиков. Это станет возможным после одного года безрезультативных поисков.
После того, как суд признает человека безвестно отсутствующим, его дети и другие иждивенцы, которые имеют статус неработоспособного, смогут получать пенсию по потере кормильца. Имущество такого человека могут передать в доверительное управление. Также брак с ним расторгнуть станет проще.
Ранее сообщалось, что в Перми женщина, которая не желала платить алименты, спряталась в сумке от приставов.
Автор: Сергей Сидорин