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Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона Баттона
Honda доверит хэтчбек Civic Type R нового поколения Дженсону Баттону. Вместе с ним в списке значатся пилоты Эстэбан Герьери, Тьягу Монтейро и Бертран Багет, им предстоит установить рекорды на самых известных трассах Formula I.

Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона Баттона

Согласно планов компании, автомобили будут испытаны на сложных участках британского «Сильверстоуна», португальского «Эшториле», бельгийского «Спа-Франкоршам» и других трассах. Баттон, ранее выступавший в «королевских гонках», принимает участие в японской серии Super GT, помогая производителю устанавливать новые рекорды.

Четыре гонщика будут пилотировать хэтчбеки Honda Civic Type R новой генерации, укомплектованные 320-сильными бензиновыми моторами. Согласно утвержденного плана, необходимо улучшить время прохождения кругов автодромов Европы среди автомобилей, имеющих передний привод.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:19
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