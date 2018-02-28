Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона Баттона
Honda доверит хэтчбек Civic Type R нового поколения Дженсону Баттону. Вместе с ним в списке значатся пилоты Эстэбан Герьери, Тьягу Монтейро и Бертран Багет, им предстоит установить рекорды на самых известных трассах Formula I.
Согласно планов компании, автомобили будут испытаны на сложных участках британского «Сильверстоуна», португальского «Эшториле», бельгийского «Спа-Франкоршам» и других трассах. Баттон, ранее выступавший в «королевских гонках», принимает участие в японской серии Super GT, помогая производителю устанавливать новые рекорды.
Четыре гонщика будут пилотировать хэтчбеки Honda Civic Type R новой генерации, укомплектованные 320-сильными бензиновыми моторами. Согласно утвержденного плана, необходимо улучшить время прохождения кругов автодромов Европы среди автомобилей, имеющих передний привод.
Согласно планов компании, автомобили будут испытаны на сложных участках британского «Сильверстоуна», португальского «Эшториле», бельгийского «Спа-Франкоршам» и других трассах. Баттон, ранее выступавший в «королевских гонках», принимает участие в японской серии Super GT, помогая производителю устанавливать новые рекорды.
Четыре гонщика будут пилотировать хэтчбеки Honda Civic Type R новой генерации, укомплектованные 320-сильными бензиновыми моторами. Согласно утвержденного плана, необходимо улучшить время прохождения кругов автодромов Европы среди автомобилей, имеющих передний привод.
Автор: Семен Зайцев