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exclusive / Экономика

Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге российский центр разработки
Консультант по недвижимости JLL сообщает, что компания Wargaming, которая разработала культовую игру World of Tanks, открыла в Санкт-Петербурге российский центр разработки. Офис имеет площадь 7,8 тысяч квадратных метров и размещен в деловом центре «Русские самоцветы».
Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге российский центр разработки


В пресс-релизе JLL отмечается, что данная сделка стала крупнейшей за последние два года у компании. «Русские самоцветы» расположены в районе станции метро «Ладожская» на площади Карла Фаберже.

Компания Wargaming является одним из ведущих мировых издателей компьютерных игр. Была основана в 1998 году. Разработчики прославились после выхода симуляторов боевых действий на танках, кораблях и самолетах.

Ранее сообщалось, что World of Tanks стала доступна в виртуальной реальности.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 04:30
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