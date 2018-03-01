Компания Wargaming открыла в Санкт-Петербурге российский центр разработки
Консультант по недвижимости JLL сообщает, что компания Wargaming, которая разработала культовую игру World of Tanks, открыла в Санкт-Петербурге российский центр разработки. Офис имеет площадь 7,8 тысяч квадратных метров и размещен в деловом центре «Русские самоцветы».
В пресс-релизе JLL отмечается, что данная сделка стала крупнейшей за последние два года у компании. «Русские самоцветы» расположены в районе станции метро «Ладожская» на площади Карла Фаберже.
Компания Wargaming является одним из ведущих мировых издателей компьютерных игр. Была основана в 1998 году. Разработчики прославились после выхода симуляторов боевых действий на танках, кораблях и самолетах.
Ранее сообщалось, что World of Tanks стала доступна в виртуальной реальности.
В пресс-релизе JLL отмечается, что данная сделка стала крупнейшей за последние два года у компании. «Русские самоцветы» расположены в районе станции метро «Ладожская» на площади Карла Фаберже.
Компания Wargaming является одним из ведущих мировых издателей компьютерных игр. Была основана в 1998 году. Разработчики прославились после выхода симуляторов боевых действий на танках, кораблях и самолетах.
Ранее сообщалось, что World of Tanks стала доступна в виртуальной реальности.
Автор: Сергей Сидорин