Серебряков назвал глупостью появление списка критикующих РФ актеров
Алексей Серебряков назвал глупостью составление списка критикующих РФ актеров. В рамках беседы с НСН актёр сообщил, что не считает нужным комментировать такие перечни.
Агентство РИА Новости представило соответствующий материал. Перечень отмечает, что актёры критикуют россиян, однако зарабатывают в этой стране. Поводом к составлению списка стало высказывание Серебрякова о хамстве и наглости, как "главных национальных идеях государства".
Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что Минкультуры обязан дать рекомендации режиссерам и продюсерам прекратить работу с актерами, высказывающимися в отношении страны с критическими замечаниями.
Агентство РИА Новости представило соответствующий материал. Перечень отмечает, что актёры критикуют россиян, однако зарабатывают в этой стране. Поводом к составлению списка стало высказывание Серебрякова о хамстве и наглости, как "главных национальных идеях государства".
Депутат Госдумы Иван Сухарев считает, что Минкультуры обязан дать рекомендации режиссерам и продюсерам прекратить работу с актерами, высказывающимися в отношении страны с критическими замечаниями.
Автор: Валерий Антонов