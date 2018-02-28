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Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного устройства
В Таганроге взрыв случился по причине срабатывания неустановленного устройства. Об этом свидетельствуют предварительные сведения. Пострадавший мужчина вел работу с этим механизмом.

Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного устройства


На момент инцидента в квартире он находился один.

«Человек вел работу с неким устройством, которое сработало и нанесло ему ранение», — сообщают СМИ, ссылаясь на неуказанный источник в составе правоохранительных органов.

Компетентные органы проверяют версию о самоподрыве, однако считают её маловероятной. Местные жители во время общения с журналистами отметили, что причиной взрыва могла оказаться тротиловая шашка. Супруга 61-летнего погибшего мужчины отошла по делам и не пострадала. Ранее предварительной инцидента назывался взрыв газа.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:22
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