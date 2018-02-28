В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за секс с двумя подростками
В Следственном комитете сообщили, что в городе Ноябрьск продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за секс с двумя подростками. В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело.
О связях школьника с взрослой женщиной стало известно недавно. Его родители прочитали переписку в социальных сетях. После этого они обратились в правоохранительные органы.
По данным ведомства, по отношению к подозреваемой собраны все необходимые улики. Дело передано в суд. За нарушение п.4 ст.134 УК РФ ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
О связях школьника с взрослой женщиной стало известно недавно. Его родители прочитали переписку в социальных сетях. После этого они обратились в правоохранительные органы.
По данным ведомства, по отношению к подозреваемой собраны все необходимые улики. Дело передано в суд. За нарушение п.4 ст.134 УК РФ ей грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Автор: Сергей Сидорин