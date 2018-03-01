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Funcom анонсировала пошаговую стратегию с гуманоидными кабаном и уткой в главной роли
Норвежская компания Funcom анонсировала выпуск пошаговой стратегии Mutant Year Zero: Road to Eden. Героями игры, выполненной в стиле XCOM, оказались гуманоидные утка и кабан.

Funcom анонсировала пошаговую стратегию с гуманоидными кабаном и уткой в главной роли


Как отмечают разработчики, мутанты Дакс и Бормин будут путешествовать в компании девушки Селмы. Действие игры происходит в пережившем апокалипсис мире. Все люди стали разными мутировавшими созданиями. После ядерной войны города оказались разрушены, а всё живое сильно изменилось. Те, кто сумел выжить, пытаются обнаружить останки цивилизации и еду.



По сюжету, между мутантами распространяются слухи, что в некоем месте на планете имеется Эдем, в котором находятся ответы на самые разные жизненно важные вопросы. При этом точных сведений о нем нет. Геймплей игры Mutant Year Zero является смесью пошаговых боёв, стелс-режима, исследований в реальном времени. В рамках игрового процесса станут доступны новые способности и мутации, дополнительное снаряжение, а также возможность пополнить запасы провизии. Mutant Year Zero: Road to Eden планируется выпустить на платформы PC, PS4, Xbox One в 2018-м году.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:31
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