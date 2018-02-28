Разработчики игры Metro Exodus разрушили Новосибирск-Главный
Разработчики студии 4A Games работают над созданием игры Metro Exodus, в которой разрушили вокзал Новосибирск-Главный. Презентация шутера от первого лица запланирована на осень текущего года.
Кроме железнодорожного вокзала в игре также показана станция метро Новосибирска «Площадь Ленина». По сюжету, главный герой Артем путешествует по всей России. Персонаж должен выйти из метро и возглавить группу разведчиков. Время действия – постапокалиптическая страна. На данный момент известно, что кроме Сибири, персонаж посетит и Башкирию.
На данный момент разработчики представили трейлер шутера. В нем показана разрушенная Москва.
Metro Exodus выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. По словам экспертов индустрии компьютерных игр, новый продукт может стать одним из самых красивых в 2018 году.
Кроме железнодорожного вокзала в игре также показана станция метро Новосибирска «Площадь Ленина». По сюжету, главный герой Артем путешествует по всей России. Персонаж должен выйти из метро и возглавить группу разведчиков. Время действия – постапокалиптическая страна. На данный момент известно, что кроме Сибири, персонаж посетит и Башкирию.
На данный момент разработчики представили трейлер шутера. В нем показана разрушенная Москва.
Metro Exodus выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. По словам экспертов индустрии компьютерных игр, новый продукт может стать одним из самых красивых в 2018 году.
Автор: Сергей Сидорин