Владимир Винокур примет участие в телепередаче «Секрет на миллион»
Владимир Винокур в ближайшую субботу станет гостем телепередачи «Секрет на миллион». Любимому миллионами россиян артисту разговорного жанра в скором времени исполнится 70 лет, из них 50 лет он провёл на сцене.
За весь период своей творческой деятельности у Винокура накопилось большое количество историй о поворотах его судьбы. Народный артист РСФСР приглашен в студию НТВ 3 марта, пародист приоткроет завесу тайны, рассказав о личной жизни. В ходе диалога артист признается, что не стал для своей дочери лучшим отцом. Вместе с тем кумир эстрады расскажет, как справляется в настоящее время с ролью дедушки. Зрители смогут узнать, как Владимиру Винокуру чудом удалось уцелеть при бомбёжке в Афганистане.
Наряду с этим будет рассказано об аварийной ситуации, возникшей на борту самолёта, а также о кораблекрушении. Различными историями, связанными с популярным юмористом, расскажут гости передачи: Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Левон Оганезов и Александр Маршал.
За весь период своей творческой деятельности у Винокура накопилось большое количество историй о поворотах его судьбы. Народный артист РСФСР приглашен в студию НТВ 3 марта, пародист приоткроет завесу тайны, рассказав о личной жизни. В ходе диалога артист признается, что не стал для своей дочери лучшим отцом. Вместе с тем кумир эстрады расскажет, как справляется в настоящее время с ролью дедушки. Зрители смогут узнать, как Владимиру Винокуру чудом удалось уцелеть при бомбёжке в Афганистане.
Наряду с этим будет рассказано об аварийной ситуации, возникшей на борту самолёта, а также о кораблекрушении. Различными историями, связанными с популярным юмористом, расскажут гости передачи: Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Левон Оганезов и Александр Маршал.
Автор: Семен Зайцев