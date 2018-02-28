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У Натальи Фриске с пышной груди съехал лифчик
На своей странице в Instagram сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опубликовала снимок с отдыха в США. На фото с ее пышной груди съехал лифчик.

У Натальи Фриске с пышной груди съехал лифчик


В Майами Фриске отдыхает уже больше недели. В описании к фото из аэропорта она процитировала песню Жанны Фриске «Пилот». После этого она опубликовала несколько снимков из курорта. На одном из них она сидит на пляже в раздельном купальнике.

В комментариях подписчики увидели, что лифчик слегка сполз с ее груди. Однако большинство пользователей не стали указывать пикантную деталь фотографии и пожелали ей приятного отдыха. В комментариях Наталья Фриске пожаловалась, что под жарким американским Солнцем у нее началась пигментация кожи.

Ранее сообщалось, что Наталья Фриске пожелала вернуться на сцену.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 22:00
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