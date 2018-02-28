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Ученые воссоздали в лаборатории странную шестиугольную бурю Сатурна
Ученые из Мемориального университета в Ньюфаундленде воссоздали в лаборатории необычную бурю, произошедшую на Сатурне. Исследователи смогли повторить гигантский шестиугольный шторм.

Ученые воссоздали в лаборатории странную шестиугольную бурю Сатурна


Сатурн широко известен не только своими кольцами, но и достаточно необычными гексагональными ветрами, дующими на высоких скоростях в полярной части газового гиганта. Эксперты отмечают, что новое исследование поможет более точно понять природу наблюдаемых на Сатурне мегаветров, которые иногда достигают размеров сопоставимых с Землей.

Эксперимент реализовали на моделях небольших размеров. В целях повторения шестиугольных штормов ученые воспользовались заполненной водой ёмкостью шириной в 110 см. Затем жидкость нагревали одновременно с вращением. Это должно было спровоцировать переход в турбулентное состояние. Как результат горячая вода поднялась в более высокие слои, а холодная стала опускаться вниз. Это привело к созданию микровихрей, аналогичных наблюдаемым на Сатурне. Исследование пока не позволяет получить точные объяснения касательно механизма штормовых явлений на газовом гиганте, поэтому эксперименты будут продолжаться.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:40
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