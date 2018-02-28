Ученые воссоздали в лаборатории странную шестиугольную бурю Сатурна
Ученые из Мемориального университета в Ньюфаундленде воссоздали в лаборатории необычную бурю, произошедшую на Сатурне. Исследователи смогли повторить гигантский шестиугольный шторм.
Сатурн широко известен не только своими кольцами, но и достаточно необычными гексагональными ветрами, дующими на высоких скоростях в полярной части газового гиганта. Эксперты отмечают, что новое исследование поможет более точно понять природу наблюдаемых на Сатурне мегаветров, которые иногда достигают размеров сопоставимых с Землей.
Эксперимент реализовали на моделях небольших размеров. В целях повторения шестиугольных штормов ученые воспользовались заполненной водой ёмкостью шириной в 110 см. Затем жидкость нагревали одновременно с вращением. Это должно было спровоцировать переход в турбулентное состояние. Как результат горячая вода поднялась в более высокие слои, а холодная стала опускаться вниз. Это привело к созданию микровихрей, аналогичных наблюдаемым на Сатурне. Исследование пока не позволяет получить точные объяснения касательно механизма штормовых явлений на газовом гиганте, поэтому эксперименты будут продолжаться.
Сатурн широко известен не только своими кольцами, но и достаточно необычными гексагональными ветрами, дующими на высоких скоростях в полярной части газового гиганта. Эксперты отмечают, что новое исследование поможет более точно понять природу наблюдаемых на Сатурне мегаветров, которые иногда достигают размеров сопоставимых с Землей.
Эксперимент реализовали на моделях небольших размеров. В целях повторения шестиугольных штормов ученые воспользовались заполненной водой ёмкостью шириной в 110 см. Затем жидкость нагревали одновременно с вращением. Это должно было спровоцировать переход в турбулентное состояние. Как результат горячая вода поднялась в более высокие слои, а холодная стала опускаться вниз. Это привело к созданию микровихрей, аналогичных наблюдаемым на Сатурне. Исследование пока не позволяет получить точные объяснения касательно механизма штормовых явлений на газовом гиганте, поэтому эксперименты будут продолжаться.
Автор: Валерий Антонов