В Исландии заработал банкомат обмена наличных на биткоины
В столице Исландии Рейкьявике заработал первый в стране банкомат обмена наличных денег на биткоины. Устройство установлено в отеле «Хлеммур сквер».
По словам управляющего заведением Клауса Ортлиба, около 75% постояльцев являются молодыми людьми, имеющими счета в электронной валюте. Для того, чтобы использоваться банкоматом, пользователю необходимо на смартфоне открыть специальное приложение. После чего приложить девайс к терминалу, положить в купюроприемник деньги? и они будут переведены на указанный счет.
Ортлиб считает, что это очень удобное нововведение для туристов, которые выезжают из страны и у них остается местная валюта. Они могут использоваться банками, но там возьмут большие комиссионные.
Отмечается, что в минувшем году в Исландии побывали более 2 млн туристов, что в 6 раз больше населения страны.
Ранее сообщалось, что хакеры для майнинга криптовалют использовали облачные сервера от Tesla.
По словам управляющего заведением Клауса Ортлиба, около 75% постояльцев являются молодыми людьми, имеющими счета в электронной валюте. Для того, чтобы использоваться банкоматом, пользователю необходимо на смартфоне открыть специальное приложение. После чего приложить девайс к терминалу, положить в купюроприемник деньги? и они будут переведены на указанный счет.
Ортлиб считает, что это очень удобное нововведение для туристов, которые выезжают из страны и у них остается местная валюта. Они могут использоваться банками, но там возьмут большие комиссионные.
Отмечается, что в минувшем году в Исландии побывали более 2 млн туристов, что в 6 раз больше населения страны.
Ранее сообщалось, что хакеры для майнинга криптовалют использовали облачные сервера от Tesla.
Автор: Сергей Сидорин