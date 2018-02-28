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В Италии застрелили карабинера, взявшего в заложники дочерей и убившего жену
В Италии карабинер, утром 28 февраля, вернувшись с дежурства, выстрелил из табельного оружия в свою супругу, женщина была тяжело ранена. Нападавший взял в заложники дочерей, в ходе штурма полисмен был убит.

В Италии застрелили карабинера, взявшего в заложники дочерей и убившего жену

Происшествие имело место в городе Чистерне, в столичной области Лацио, вблизи Рима. Итальянский новостной телеканал RaiNews24 сообщает, что мужчина забаррикадировался у себя дома, вместе с ним находились две школьницы: 8 и 14 лет. На протяжении переговоров, продолжавшихся семь часов, полицейский не желал идти на уступки. После того, как он не выходил на связь на протяжении часа, квартира была взята штурмом. В комнатах правоохранителями были обнаружены тела мужчины и двух девочек.

О причинах, побудивших карабинера решиться на совершение преступления, не сообщается. Утром между супругами произошла ссора, пара находилась на грани развода. Женщина в настоящее время находится в римской больнице San Camillo, её состояние врачи оценивают как тяжёлое. У жены карабинера диагностированы огнестрельные ранения.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:38
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