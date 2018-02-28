Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Поисковая система Google из-за ошибки запретила приобретать вино и водяные пистолеты. Сервис игнорировал запросы, включающие слово «gun». В переводе с английского слово означает пистолет.
Сервис интернет-гиганта под названием Google Shopping даёт возможность сравнивать стоимость в разных интернет-магазинах. Из-за ошибки он удалил из выдачи совершенно все товары, содержащие в своём названии указанное слово. Это помешало пользователям приобрести настоящие пистолеты, винтовки и ружья, однако под запретом неожиданно оказались игрушки, стреляющие водой и строительный инструмент для нанесения на поверхность клея.
Еще одной жертвой ошибки оказалась группа Guns N’ Roses. На все запросы Google отвечал, что «запрос не дал результатов». Это вызвало возмущение пользователей. Проблему разрешили в течение нескольких часов, однако отметили, что изначально поиск оружия заблокировали ещё в 2012-м. После этого настройки не изменялись. Таким образом, пояснить причину ошибки специалисты интернет-гиганта пока не могут.
Сервис интернет-гиганта под названием Google Shopping даёт возможность сравнивать стоимость в разных интернет-магазинах. Из-за ошибки он удалил из выдачи совершенно все товары, содержащие в своём названии указанное слово. Это помешало пользователям приобрести настоящие пистолеты, винтовки и ружья, однако под запретом неожиданно оказались игрушки, стреляющие водой и строительный инструмент для нанесения на поверхность клея.
Еще одной жертвой ошибки оказалась группа Guns N’ Roses. На все запросы Google отвечал, что «запрос не дал результатов». Это вызвало возмущение пользователей. Проблему разрешили в течение нескольких часов, однако отметили, что изначально поиск оружия заблокировали ещё в 2012-м. После этого настройки не изменялись. Таким образом, пояснить причину ошибки специалисты интернет-гиганта пока не могут.
Автор: Валерий Антонов