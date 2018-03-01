Режиссер «Стражей Галактики» назвал Грута из второго фильма сыном героя первой картины
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о тайне одного из персонажей картины «Стражи Галактики». Это стало ответом на интернет-дискуссии. Пользователи спорили, кого лучше спасти: Грута из «Стражей Галактики» либо порга из «Звездных войн».
Ганн, который взаимодействует с фанатами в соцсетях достаточно активно, присоединился к этому обсуждению. В один из моментов выяснилось, что Грут из первой и второй частей франшизы — совершенно различные персонажи.
Режиссёр сообщил, что в первом фильме герой пожертвовал собой в целях спасения друзей. Соответственно, персонаж из второй картины является его сыном.
Ганн, который взаимодействует с фанатами в соцсетях достаточно активно, присоединился к этому обсуждению. В один из моментов выяснилось, что Грут из первой и второй частей франшизы — совершенно различные персонажи.
Режиссёр сообщил, что в первом фильме герой пожертвовал собой в целях спасения друзей. Соответственно, персонаж из второй картины является его сыном.
Автор: Валерий Антонов