В Сети доступен трейлер мультфильма «Ральф против интернета»
Во Всемирной сети доступен трейлер популярного мультфильма «Ральф против интернета». Видеоролик размещен на официальном канале Walt Disney Animation Studios, по сценарию герои ленты покоряют кибер-пространство.
Над анимационным фильмом работали режиссер Рич Мур, известные сценаристы Джим Рирдон и Фил Джонстон, а также Маттиас Лехнер, профессиональный художник, ранее они занимались «Зверополисом». В сюжете рассказывается о персонаже компьютерной видеоигры. В сиквеле Ванилопа и Ральф отправляются за пределы зала игровых автоматов, они намерены покорить интернет. Главным героям предстоит отремонтировать «Сладкий форсаж», сломавшийся по неизвестной причине. На протяжении приключений Ральф и Ванилопа посещают WEB-сайты Disney Princesses, Marvel и Star Wars.
Визуально ролик воспринимается снятым на камеру телефона. На территории России премьера нового мультипликационного фильма состоится 22 ноября нынешнего года.
Над анимационным фильмом работали режиссер Рич Мур, известные сценаристы Джим Рирдон и Фил Джонстон, а также Маттиас Лехнер, профессиональный художник, ранее они занимались «Зверополисом». В сюжете рассказывается о персонаже компьютерной видеоигры. В сиквеле Ванилопа и Ральф отправляются за пределы зала игровых автоматов, они намерены покорить интернет. Главным героям предстоит отремонтировать «Сладкий форсаж», сломавшийся по неизвестной причине. На протяжении приключений Ральф и Ванилопа посещают WEB-сайты Disney Princesses, Marvel и Star Wars.
Визуально ролик воспринимается снятым на камеру телефона. На территории России премьера нового мультипликационного фильма состоится 22 ноября нынешнего года.
Автор: Семен Зайцев