Евгения Цыганова увидели в компании Юлии Снегирь
Актера Евгения Цыганова на премьере фильма «Довлатов» увидели в компании коллеги Юлии Снигирь. Возлюбленные не стали долго прохаживать по холлу кинотеатра, а сразу скрылись в кинозале.
Отметим, что Снигирь и Цыганов не слишком афишируют подробности своих отношений. Их можно редко увидеть вместе на светских мероприятиях. На своей странице в Instagram Юлия Снигирь опубликовала снимок с церемонии представления фильма. В описанию к фото она поделилась своими представлениями о фильме. Актриса отметила, что эта лента обязательна к просмотру.
На премьеру она надела серый брючный костюм в клетку свободного кроя, который скрыл фигуру Снигирь. Несмотря на это, актриса выглядела очень элегантно. Поклонники были восхищены образом актрисы. Снимок набрал почти 5 тысяч отметок нравится и 75 комментариев с момента публикации поста.
Ранее Юлия Снигирь рассказала, как ей удалось похудеть без диетического питания.
Отметим, что Снигирь и Цыганов не слишком афишируют подробности своих отношений. Их можно редко увидеть вместе на светских мероприятиях. На своей странице в Instagram Юлия Снигирь опубликовала снимок с церемонии представления фильма. В описанию к фото она поделилась своими представлениями о фильме. Актриса отметила, что эта лента обязательна к просмотру.
На премьеру она надела серый брючный костюм в клетку свободного кроя, который скрыл фигуру Снигирь. Несмотря на это, актриса выглядела очень элегантно. Поклонники были восхищены образом актрисы. Снимок набрал почти 5 тысяч отметок нравится и 75 комментариев с момента публикации поста.
Ранее Юлия Снигирь рассказала, как ей удалось похудеть без диетического питания.
Автор: Сергей Сидорин