Австралийка сбросила 96 кг после конфуза на борту самолета
Сара Тохи из Австралии сумела избавиться от лишних 96 кг после неловкого случая, произошедшего на борту авиалайнера. В Instagram размещены фото перевоплощения полнотелой дамы в стройную женщину.
Медиа-издание International Business Times информирует, что молодая мама вылетела в Мельбурн из Брисбена вместе с дочерью, ей тогда было пять недель. Бортпроводницы предоставили 27-летней девушке два удлинителя для ремня безопасности, но этого оказалось мало. Тохи вспоминает, что видела на лицах стюардесс недоумение. Это произошло, когда австралийка попросила ещё один сегмент. У австралийки не было возможности кормить дочь в ходе полёта, так как она не дотянулась до сумки, находящейся на полу. К тому же женщина задыхалась после быстрой ходьбы в здании аэропорта. «Это было ужасно, я чувствовала себя ужасной матерью», - написала в аккаунте Тохи.
К тому же, мать малолетней не смогла посетить туалет, так как не поместилась в кабинку. После этого случая жительница Австралии записалась в тренажерный зал и приступила к занятиям физкультурой, сбросив за два года 40 кг. После операции на желудке, спустя ещё один год, дама похудела на 56 кг.
Медиа-издание International Business Times информирует, что молодая мама вылетела в Мельбурн из Брисбена вместе с дочерью, ей тогда было пять недель. Бортпроводницы предоставили 27-летней девушке два удлинителя для ремня безопасности, но этого оказалось мало. Тохи вспоминает, что видела на лицах стюардесс недоумение. Это произошло, когда австралийка попросила ещё один сегмент. У австралийки не было возможности кормить дочь в ходе полёта, так как она не дотянулась до сумки, находящейся на полу. К тому же женщина задыхалась после быстрой ходьбы в здании аэропорта. «Это было ужасно, я чувствовала себя ужасной матерью», - написала в аккаунте Тохи.
К тому же, мать малолетней не смогла посетить туалет, так как не поместилась в кабинку. После этого случая жительница Австралии записалась в тренажерный зал и приступила к занятиям физкультурой, сбросив за два года 40 кг. После операции на желудке, спустя ещё один год, дама похудела на 56 кг.
Автор: Семен Зайцев