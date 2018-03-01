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Ученые определили способ защиты будущего ребенка от аллергии
Беременные женщины могут снижать риск развития аллергии у своих детей на стадии внутриутробного развития зародыша, им нужно употреблять пробиотики и рыбий жир. Не менее 30% жителей Земли страдают от негативных проявлений, об этом сообщает PloS Medicine.

Ученые определили способ защиты будущего ребенка от аллергии


Изучив рацион питания свыше 1,5 млн молодых женщин, исследователи сделали вывод, что включение в рацион полезных элементов благоприятно воздействует на создание иммунной системы плода. Полезные бактерии учат систему будущего ребенка различать «чужих» и «своих». Ванесса Гарсия-Ларсен из университета Джона Гопкинса в Балтиморе, США, заявила, что различные формы экземы и пищевой аллергии поражают всё больше детей во всём мире. Ученый отметила, что исследование позволило найти первые намёки на механизм образования нежелательных проявлений. Согласно статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, не менее 35% людей планеты страдают сезонными формами заболевания, вызываемых различными природными раздражителями, в том числе пыльцой цветов.

Наблюдается увеличение астмы и других хронических болезней. По мнению Гарсия-Ларсен, необходимо сделать усилия на употреблении будущими матерями рыбьего жира, наряду с орехами, молоком и яйцами. Последние не оказывают большое влияние на блокирование возможных аллергических реакций.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:40
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