Ученые определили способ защиты будущего ребенка от аллергии
Беременные женщины могут снижать риск развития аллергии у своих детей на стадии внутриутробного развития зародыша, им нужно употреблять пробиотики и рыбий жир. Не менее 30% жителей Земли страдают от негативных проявлений, об этом сообщает PloS Medicine.
Изучив рацион питания свыше 1,5 млн молодых женщин, исследователи сделали вывод, что включение в рацион полезных элементов благоприятно воздействует на создание иммунной системы плода. Полезные бактерии учат систему будущего ребенка различать «чужих» и «своих». Ванесса Гарсия-Ларсен из университета Джона Гопкинса в Балтиморе, США, заявила, что различные формы экземы и пищевой аллергии поражают всё больше детей во всём мире. Ученый отметила, что исследование позволило найти первые намёки на механизм образования нежелательных проявлений. Согласно статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, не менее 35% людей планеты страдают сезонными формами заболевания, вызываемых различными природными раздражителями, в том числе пыльцой цветов.
Наблюдается увеличение астмы и других хронических болезней. По мнению Гарсия-Ларсен, необходимо сделать усилия на употреблении будущими матерями рыбьего жира, наряду с орехами, молоком и яйцами. Последние не оказывают большое влияние на блокирование возможных аллергических реакций.
Изучив рацион питания свыше 1,5 млн молодых женщин, исследователи сделали вывод, что включение в рацион полезных элементов благоприятно воздействует на создание иммунной системы плода. Полезные бактерии учат систему будущего ребенка различать «чужих» и «своих». Ванесса Гарсия-Ларсен из университета Джона Гопкинса в Балтиморе, США, заявила, что различные формы экземы и пищевой аллергии поражают всё больше детей во всём мире. Ученый отметила, что исследование позволило найти первые намёки на механизм образования нежелательных проявлений. Согласно статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, не менее 35% людей планеты страдают сезонными формами заболевания, вызываемых различными природными раздражителями, в том числе пыльцой цветов.
Наблюдается увеличение астмы и других хронических болезней. По мнению Гарсия-Ларсен, необходимо сделать усилия на употреблении будущими матерями рыбьего жира, наряду с орехами, молоком и яйцами. Последние не оказывают большое влияние на блокирование возможных аллергических реакций.
Автор: Семен Зайцев