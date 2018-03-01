Петербургские учёные разработали «перья» для самолёта для борьбы с турбулентностью
Петербургские изобретатели разработали особые устройства наподобие птичьих перьев для оборудования ими самолётов. Они станут надёжными помощниками в борьбе с турбулентностью, уверили учёные СПбГУ.
Электронные «перья» призваны подстроиться под воздушные потоки, «обхитрив», таким образом, явление турбулентности. Суть их работы заключается в компенсации тряски во время полёта благодаря внедрённым в разделённое на ячейки крыло особым датчикам. При воздушных потоках различной интенсивности они подают сигнал лопастям, и те открываются, тем самым компенсируются порывы.
Научным сотрудникам на разработку устройства понадобилось 3 года. Специалисты пояснили: в природе птицы долго летают благодаря прочувствованию воздуха каждым пером, ими же они и подправляют потоки. Подобной функцией изобретатели намерены наделить и петербургские авиалайнеры, для того чтобы те могли передвигаться более плавно и уверенно. Испытания «перьев» для самолёта запланированы на следующий год.
Между тем китайские учёные представили миру дизайн сверхзвукового воздушного судна с крыльями из 2-х слоёв.
Электронные «перья» призваны подстроиться под воздушные потоки, «обхитрив», таким образом, явление турбулентности. Суть их работы заключается в компенсации тряски во время полёта благодаря внедрённым в разделённое на ячейки крыло особым датчикам. При воздушных потоках различной интенсивности они подают сигнал лопастям, и те открываются, тем самым компенсируются порывы.
Научным сотрудникам на разработку устройства понадобилось 3 года. Специалисты пояснили: в природе птицы долго летают благодаря прочувствованию воздуха каждым пером, ими же они и подправляют потоки. Подобной функцией изобретатели намерены наделить и петербургские авиалайнеры, для того чтобы те могли передвигаться более плавно и уверенно. Испытания «перьев» для самолёта запланированы на следующий год.
Между тем китайские учёные представили миру дизайн сверхзвукового воздушного судна с крыльями из 2-х слоёв.
Автор: Воробьева Алина