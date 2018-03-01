AliExpress представляет для России два новых сервиса

Такие нововведения давно ожидались покупателями из-за очень большой популярности интернет-рынка, и поэтому разработчики выпустили дополнения позволяющие заработать и обсудить товары и работу продавцов и фирм. Многие аналитики позитивно оценили эти сервисы, мотивируя это тем, что социальные инструменты выступают фундаментом для развития электронной торговли.“Биржа блогеров” позволит получать различные бонусы, купоны и денежное вознаграждение за производимые обзоры товаров, тесты многих устройств и любые интересующие покупателей вопросы. Для этого будет необходима база для блогера, состоящая из более 5000 подписчиков, и обязательно высокий позитивный рейтинг, как залог успешной работы на торговой площадке. Администрация пообещала учитывать социальный капитал и на других больших социальных сетях: Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте.Фирменная социальная сеть “Клуб шопоголиков” будет похожа на китайскую версию iTao, со схожим функционалом, где пользователи будут обмениваться мнениями, фотографиями и видео купленных товаров. Специалисты интернет-торговли называют такой сервис отличным, потому как анонимные комментарии никогда особо не ценились, а иногда только дезориентируют клиентов. Потому общение с реальными людьми купившими тот или иной товар, с фотографиями в виде доказательства, только улучшит систему ведения торговли. Эту систему разработчики добавят в основной сайт и мобильное приложение, через которое осуществляется большинство покупок.AliExpress не раскрывает информацию о посещении и количестве заказов, но, по данным SimilarWeb, только в январе показатели достигли более 700 миллионов, а процент российский посетителей составил 29,4%. Такие новые системы могут помочь развиваться в позитивном направлении, но не исключаются и негативные последствия. К слову, ранее специалисты AliExpress запустили в России площадку для товаров стоимостью не превышающую 600 рублей и вовсю ведутся работы над уменьшением огромных сроков доставки.