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В Японии развернулось извержение вулкана Симмоэ
На территории Японии развернулось извержение вулкана Симмоэ. Местному населению запретили приближаться к объекту ближе, нежели на 2 км, о чем сообщают японские массмедиа.

В Японии развернулось извержение вулкана Симмоэ

По данным источников, извержение вулкана в Японии стартовало в четверг, 1 марта, а размещается он на острове Кюсю. Известно, что вулканический пепел уже достиг префектуры Миядзаки. Согласно решению властей, приближаться к вулкану гражданам решительно запрещено, а радиус ограничения распространяется на 2 км. Это сделано для того, чтобы обезопасить местных жителей от потенциальной угрозы.

В последний раз вулкан Симмоэ, чья высота превышает показатель в 1420 метров, извергался в Японии в октябре прошлого года. В тот период выбросы пепла из кратера поднимались на высоту порядка 2 км. Как долго продлится извержение, источниками не уточняется.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые рассказали, каким образом вулканический пепел оказывает воздействие на пролетающие над территорией извергающегося вулкана самолеты.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:48
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