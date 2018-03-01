В Японии развернулось извержение вулкана Симмоэ
На территории Японии развернулось извержение вулкана Симмоэ. Местному населению запретили приближаться к объекту ближе, нежели на 2 км, о чем сообщают японские массмедиа.
По данным источников, извержение вулкана в Японии стартовало в четверг, 1 марта, а размещается он на острове Кюсю. Известно, что вулканический пепел уже достиг префектуры Миядзаки. Согласно решению властей, приближаться к вулкану гражданам решительно запрещено, а радиус ограничения распространяется на 2 км. Это сделано для того, чтобы обезопасить местных жителей от потенциальной угрозы.
В последний раз вулкан Симмоэ, чья высота превышает показатель в 1420 метров, извергался в Японии в октябре прошлого года. В тот период выбросы пепла из кратера поднимались на высоту порядка 2 км. Как долго продлится извержение, источниками не уточняется.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые рассказали, каким образом вулканический пепел оказывает воздействие на пролетающие над территорией извергающегося вулкана самолеты.
По данным источников, извержение вулкана в Японии стартовало в четверг, 1 марта, а размещается он на острове Кюсю. Известно, что вулканический пепел уже достиг префектуры Миядзаки. Согласно решению властей, приближаться к вулкану гражданам решительно запрещено, а радиус ограничения распространяется на 2 км. Это сделано для того, чтобы обезопасить местных жителей от потенциальной угрозы.
В последний раз вулкан Симмоэ, чья высота превышает показатель в 1420 метров, извергался в Японии в октябре прошлого года. В тот период выбросы пепла из кратера поднимались на высоту порядка 2 км. Как долго продлится извержение, источниками не уточняется.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученые рассказали, каким образом вулканический пепел оказывает воздействие на пролетающие над территорией извергающегося вулкана самолеты.
Автор: Марина Вебер