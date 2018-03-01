Skoda Superb станет гибридной в 2019 году
Чешские разработчики из компании Skoda заявили, что флагман Superb станет гибридным в 2019 году. Автомобиль станет первым в модельном ряду, который будет оснащен установкой PHEV.
Данный силовой блок уже применяется на автомобилях Volkswagen Passat GTE. Агрегат состоит из турбированного двигателя мощностью 154 лошадиных силы объемом 1,4 литра. Электрический мотор имеет мощность 114 лошадиных сил. Общая мощность силового блока составляет 215 лошадиных сил.
По словам разработчиков, Superb сможет проехать на электродвигателе 70 километров. Данный показатель больше, чем у Passat GTE из-за того, что чехи оснастили его более емкими батареями. Кроме того, по словам руководителя отдела силовых установок компании Мартина Хрдилики, автомобиль будет более экологичным.
Эксперты отмечают, что в будущем гибридная силовая установка может появиться и на других моделях производителя: Kodiaq, Octavia и Karoq. Однако здесь на первый план выйдет не заинтересованность разработчиков в новых технологиях, а спрос у потребителей. Маркетологи намерены провести исследование рынка, чтобы понять, какие модели следует делать гибридными, а какие оставить с двигателями внутреннего сгорания.
Ранее сообщалось, что Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus дебютирует 9 марта на Женевском автосалоне.
Данный силовой блок уже применяется на автомобилях Volkswagen Passat GTE. Агрегат состоит из турбированного двигателя мощностью 154 лошадиных силы объемом 1,4 литра. Электрический мотор имеет мощность 114 лошадиных сил. Общая мощность силового блока составляет 215 лошадиных сил.
По словам разработчиков, Superb сможет проехать на электродвигателе 70 километров. Данный показатель больше, чем у Passat GTE из-за того, что чехи оснастили его более емкими батареями. Кроме того, по словам руководителя отдела силовых установок компании Мартина Хрдилики, автомобиль будет более экологичным.
Эксперты отмечают, что в будущем гибридная силовая установка может появиться и на других моделях производителя: Kodiaq, Octavia и Karoq. Однако здесь на первый план выйдет не заинтересованность разработчиков в новых технологиях, а спрос у потребителей. Маркетологи намерены провести исследование рынка, чтобы понять, какие модели следует делать гибридными, а какие оставить с двигателями внутреннего сгорания.
Ранее сообщалось, что Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus дебютирует 9 марта на Женевском автосалоне.
Автор: Сергей Сидорин