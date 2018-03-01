Весна пришла: Что изменится в жизни россиян с 1 марта

По имеющимся данным, с 1 марта нынешнего года до 1 февраля следующего года начнет действовать вторая по счета волна амнистии капиталов. Россияне, которые ранее не заявляли о том, что они имеют зарубежные счета и владеют имуществом на территории других стран, должны будут указывать соответствующие сведения, заполняя декларацию в РФ. При этом им не будет грозить налоговая, уголовная или же административная ответственность.Данная амнистия распространяется только на физлиц, в том числе на тех, кто принимал участие в первом этапе. Подавать декларации можно уже с 1 марта. Главным условием является то, что имущество и счета за рубежом должны быть зарегистрированы раньше этой даты.Впервые на территории РФ амнистию капиталов начали проводить в 2015-2016 годах. По информации авторов законопроекта, в тот период ею воспользовались порядка 7 тысяч человек. В декабре прошлого года о втором этапе заговорил президент РФ Владимир Путин. Окончательное решение российские власти приняли 19 февраля нынешнего года. Со всеми документами, касающимися данного вопроса, можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.Ожидалось, что в марте произойдет окончание еще одной амнистии, которая получила название «дачной». В рамках нее собственникам предлагалось воспользоваться упрощенной формой, чтобы зарегистрировать индивидуальные жилые строения, расположенные на загородных участках, а также саму землю.Соответствующую амнистию придумали для того, чтобы облегчить процедуру узаконивания домов и участков, которые после перестройки были получены в бессрочную собственность. Следовательно, эта мера касалась большинства заветных владельцев шести соток земли. Свидетельство можно было получить в обход процедуры оформления кадастрового паспорта. Что касается жилого строения, то обязательное разрешение на его ввод в эксплуатацию не требовалось.Впервые о «дачной амнистии» в России заговорили в 2006 году. В 2010 ее срок продлили до марта 2018 года. До последнего и сотрудники профильных ведомств и собственники земель готовились к тому, что с весны будет действовать более усложненная процедура. Однако в конце марта депутаты Госдумы снова приняли решение о продлении. Предполагается, что «дачная амнистия» будет действовать следующие два года.Эксперты призывают владельцев не затягивать с оформлением свидетельств. Не исключается, что желающих пройти данную процедуру будет очень много.Все, у кого есть какие-либо вопросы на данную тему, могут попробовать получить ответы на них у сотрудников Росресстра. В частности, будет организован «Единый день консультаций», который состоится во всех российских регионах. Его профильное ведомство проведет с сотрудниками Федеральной кадастровой палаты. У россиян появится возможность узнать, как регистрировать объекты недвижимости, а также об услугах, которые можно получить в электронной форме.18 марта нынешнего года начнет действовать очередное требование ПДД. Теперь автомобилисты, которые попали в аварию, или просто остановились за пределами пунктов, в ночное время суток должны будут надевать специальные светоотражающие жилеты. В качестве них также могут служить накидки. Без них автомобиль покидать теперь не разрешается. Отметим, что правило распространяется и в дневное время суток, если видимость на дороге является очень плохой.Такое постановление в Госдуме было принято еще в конце прошедшего года. Причиной для обсуждения такого законопроекта стали статистические данные. Согласно ним, водителей, которые выходили из своих транспортных средств после ДТП, нередко сбивали другие автомобилисты.Имеется информация, что просто светоотражающих нашивок для соблюдения закона будет недостаточно. Все жилеты или накидки должны строго соответствовать правилам ГОСТа. Нарушители ПДД будут нести административную ответственность. Она может выражаться предупреждением или штрафом в размере 500 рублей.С 1 марта в Москве стартует масштабный проект, получивший название «Активное долголетие». По словам его авторов, он должен помочь пожилым людям вести здоровый образ жизни. Подготовка к проекту началась в январе нынешнего года. Предполагается, что для людей преклонного возраста в разных районах российской столицы заработают творческие и спортивные секции. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, проект не имеет аналогов ни в России, ни в мире.Принять участие в «Активном долголетии» на сегодняшний день изъявили желание свыше 500 тысяч человек. Особой популярностью пользуется занятия танцами, пением и скандинавской ходьбой. Вся программа станет делиться на три направления: обучение, физическая подготовка, творчество. В мэрии Москвы обещают учесть и более экзотические интересы граждан.По информации Владимира Петросяна, главы департамента труда и социальной защиты Москвы, те, кто захочет заниматься йогой, смогут это сделать. В мэрии пообещали в будущем открыть и такой курс.О полном списке занятий можно узнать в центрах социального обслуживания. На основе поданных заявлений авторы проекта сформируют группы для занятий и их расписание.