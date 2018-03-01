В Ульяновске в тушении ВАЗа-2106 пострадали двое пожарных
В минувшую среду во второй половине дня сотрудники МЧС получили уведомление о возгорании на трассе авто марки ВАЗ-2106. В ходе тушения машины пострадали двое пожарных.
По сообщению очевидцев, огонь охватил транспортное средство прямо во время совершения им движения. Причина возгорания пока не озвучена специалистами. Нет информации и о степени повреждения в пожаре водителя ВАЗа-2106 или пассажиров.
Двое сотрудников МЧС, боровшихся с ЧП, получили ожоги. Один из пожарников госпитализирован, осмотр медиками второго позволил ему продолжить лечение на дому.
Ранее сообщалось о сгоревшем авто в Ростове.
По сообщению очевидцев, огонь охватил транспортное средство прямо во время совершения им движения. Причина возгорания пока не озвучена специалистами. Нет информации и о степени повреждения в пожаре водителя ВАЗа-2106 или пассажиров.
Двое сотрудников МЧС, боровшихся с ЧП, получили ожоги. Один из пожарников госпитализирован, осмотр медиками второго позволил ему продолжить лечение на дому.
Ранее сообщалось о сгоревшем авто в Ростове.
Автор: Воробьева Алина