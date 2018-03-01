В России стартуют продажи 7-местного кроссовера Lexus RX 350 L
В РФ начинаются продажи кроссовера Lexus RX 350, модель получила приставку L. Базовая комплектация 7-местной модели предложена дилерами за 3,804 млн рублей, «люксовая» версия стоит 4,537 млн рублей.
Продажи открываются 1 марта, премиальный автомобиль является удлинённой версией Large. Преимуществом модели является увеличенный объем багажника, кузов машины стал длиннее на 110 мм. Угол наклона задней двери изменён, он более пологий, это представляет возможность разместить больше грузов. Вместе с тем пассажиры второго ряда получают увеличенное пространство в области головы. Багажное отделение имеет плоский пол при сложенном третьем ряде, имеется специальная шторка. Она складывается, боковые направляющие выполнены в замаскированном варианте, это повышает практичность модели RX 350 L. В России новинка предложена в комплектациях Premium, Executive и Exclusive.
Под капотом автомобиля расположен V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый мотор, вырабатывающий в максимуме 294 л. с. В качестве трансмиссии предложен 8-ступенчатый «автомат», машина является полноприводной.
Продажи открываются 1 марта, премиальный автомобиль является удлинённой версией Large. Преимуществом модели является увеличенный объем багажника, кузов машины стал длиннее на 110 мм. Угол наклона задней двери изменён, он более пологий, это представляет возможность разместить больше грузов. Вместе с тем пассажиры второго ряда получают увеличенное пространство в области головы. Багажное отделение имеет плоский пол при сложенном третьем ряде, имеется специальная шторка. Она складывается, боковые направляющие выполнены в замаскированном варианте, это повышает практичность модели RX 350 L. В России новинка предложена в комплектациях Premium, Executive и Exclusive.
Под капотом автомобиля расположен V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый мотор, вырабатывающий в максимуме 294 л. с. В качестве трансмиссии предложен 8-ступенчатый «автомат», машина является полноприводной.
Автор: Семен Зайцев