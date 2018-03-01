При ДТП с фурой под Сызранью погибли два человека
Недалеко от Сызрани зафиксировано ДТП с участием фуры, в результате которого погибли двое граждан. Такие сведения предоставляют массмедиа, ссылаясь на источники в экстренных службах Самарской области.
Отмечено происшествие утром четверга, 1 марта, на 868 км трассы М-5. В районе 06:40 часов вблизи населенного пункта Репьевка, который находится в Самарской области, произошло столкновение, когда на значительной скорости легковое авто “залетело” под стоящую фуру Foton. Мощность удара оказалась настолько значительной, что Chevrolet Lacetti буквально “снесло” крышу. Находившиеся в салоне иномарки двое мужчин скончались на месте в результате серьезных травм. Водителя пришлось госпитализировать, но данных о его состоянии источниками не предоставляется.
Пока неизвестно, что именно послужило причиной вышеупомянутого столкновения. Предварительно, сейчас по факту трагической аварии экстренные службы Самарской области организовали проверку, однако официальных комментариев на этот счет от представителей УГИБДД не поступало.
Отмечено происшествие утром четверга, 1 марта, на 868 км трассы М-5. В районе 06:40 часов вблизи населенного пункта Репьевка, который находится в Самарской области, произошло столкновение, когда на значительной скорости легковое авто “залетело” под стоящую фуру Foton. Мощность удара оказалась настолько значительной, что Chevrolet Lacetti буквально “снесло” крышу. Находившиеся в салоне иномарки двое мужчин скончались на месте в результате серьезных травм. Водителя пришлось госпитализировать, но данных о его состоянии источниками не предоставляется.
Пока неизвестно, что именно послужило причиной вышеупомянутого столкновения. Предварительно, сейчас по факту трагической аварии экстренные службы Самарской области организовали проверку, однако официальных комментариев на этот счет от представителей УГИБДД не поступало.
Автор: Марина Вебер