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Страховщики составили рейтинг ущерба от "сосулек" этой зимы
Страховщики из компании «АльфаСтрахование» подвели итоги прошедшей зимы. Специалисты составили рейтинг сумм возмещенного ущерба от падения «сосулек».

Страховщики составили рейтинг ущерба от "сосулек" этой зимы


Лидером по объемам компенсаций стала Московская область. В феврале природа была особенно сурова и выпало большое количество осадков, что гораздо увеличило частоту падения сосулек с крыш домов. Страховщики выделили таких клиентов-рекордсменов в этом регионе: на первом месте оказался пострадавший Kia Rio на сумму 100 000 рублей, следом идет Volvo XC90 с ущербом 90 000 рублей, следующее место заняли сразу несколько случаев на 60 000 рублей – это пострадавшие модели Mitsubishi Outlander, Hyundai Solaris, Toyota RAV 4, Volkswagen Polo.

Однако абсолютным лидером всей страны стал владелец Porsche Cayenne из Кургана, который получил компенсацию в размере 212 000 рублей. Данный автомобиль имеет приличную стоимость, поэтому неудивительно, что он занимает лидирующую позицию по возмещенному ущербу вторую зиму подряд. В период 2016-2017 годов сумма составила 238 000 рублей.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 09:16
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