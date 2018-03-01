Эксперты: Режим замедленной съемки станет главной особенностью Samsung Galaxy S9
Эксперты IT-индустрии из южнокорейской компании Samsung рассказали о главных особенностях нового флагмана Samsung Galaxy S9. Изюминкой гаджета станет режим замедленной съемки.
Также они отмечают дисплей устройства. Дизайн Infinity Display применялся и в других, ранее вышедших, смартфонах производителя. Но до этого они имели лишь закругленные края, а теперь лишились кнопки "домой", верхней панели с динамиком и датчиком приближения. Все это будет расположено вверху корпуса. Кроме того, дисплей защищен от повреждений при помощи Corning Gorilla Glass 5.
Для любителей качественной музыки разработчики подготовили два динамика AKG, работающих в стерео-режиме. Samsung Galaxy S9 имеет меню настройки звуковых сигналов. По сравнению с предыдущей моделью, звучание стало громче на 40%. Создатели смартфона оснастили его голосовым помощником Bixby, который составит конкуренцию Siri от Apple.
На задней панели размещена двойная камера с функциями Live Focus и Background Blur. Благодаря виджету AR Emoji, пользователи смогут анимировать движения своего лица.
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S9 начнут продавать в России 16 марта. Стоимость устройства составит 59,9 тысяч рублей. На данный момент открыт предзаказ на гаджет.
Также они отмечают дисплей устройства. Дизайн Infinity Display применялся и в других, ранее вышедших, смартфонах производителя. Но до этого они имели лишь закругленные края, а теперь лишились кнопки "домой", верхней панели с динамиком и датчиком приближения. Все это будет расположено вверху корпуса. Кроме того, дисплей защищен от повреждений при помощи Corning Gorilla Glass 5.
Для любителей качественной музыки разработчики подготовили два динамика AKG, работающих в стерео-режиме. Samsung Galaxy S9 имеет меню настройки звуковых сигналов. По сравнению с предыдущей моделью, звучание стало громче на 40%. Создатели смартфона оснастили его голосовым помощником Bixby, который составит конкуренцию Siri от Apple.
На задней панели размещена двойная камера с функциями Live Focus и Background Blur. Благодаря виджету AR Emoji, пользователи смогут анимировать движения своего лица.
Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S9 начнут продавать в России 16 марта. Стоимость устройства составит 59,9 тысяч рублей. На данный момент открыт предзаказ на гаджет.
Автор: Сергей Сидорин