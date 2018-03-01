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Создан новый смартфон, который защищает владельца от слежки
Специалисты компании DarkMatter создали новый смартфон, охраняющий владельца от слежки. Такое устройство позволит надежно шифровать и защищать данные, мешая спецслужбам следить за пользователями.

Создан новый смартфон, который защищает владельца от слежки


На удивление многих экспертам, такое устройство было разработано не гигантскими компаниями, такими как Samsung или Apple, а неизвестной в обществе фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов. Работу над смартфоном начали еще вначале прошлого года, а продемонстрировали новинку только на Mobile World Congress весной этого года и анонсировали скорейшее появление аппарата на мировом рынке.

Новое устройство будет называться Katim, с операционной системой Android и специализированной прошивкой Katim OS. По заявлениям специалистов компании, уровень защиты понравится всем пользователям, а в качестве основных функций предлагаются такие: хранилище данных и ключей, применение аппаратных криптокарт, защита по отпечатку пальца и идентификации голоса. Благодаря режимам Shield и Locker Mode отключается работа устройств предназначенных для записи и контроль передачи данных по USB. Таким образом делается невозможным подслушивание даже после успешного хакерского взлома.

Создан новый смартфон, который защищает владельца от слежки


Технические характеристики анонсированы флагманские и до конца не разглашаются, но уже известно, что смартфон получит 5,2-дюймовый FullHD экран с улучшенным защитным стеклом Gorilla Glass 5 поколения, корпус из прочного алюминия и специальную кнопку для переключения защитных режимов. Также предполагается от 2 до 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon, ёмкую батарею и пылевлагозащиту. Стоимость смартфона пока неизвестна, так же как и сроки выпуска на мировой рынок мобильных устройств.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:50
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