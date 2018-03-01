Создан новый смартфон, который защищает владельца от слежки
Специалисты компании DarkMatter создали новый смартфон, охраняющий владельца от слежки. Такое устройство позволит надежно шифровать и защищать данные, мешая спецслужбам следить за пользователями.
На удивление многих экспертам, такое устройство было разработано не гигантскими компаниями, такими как Samsung или Apple, а неизвестной в обществе фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов. Работу над смартфоном начали еще вначале прошлого года, а продемонстрировали новинку только на Mobile World Congress весной этого года и анонсировали скорейшее появление аппарата на мировом рынке.
Новое устройство будет называться Katim, с операционной системой Android и специализированной прошивкой Katim OS. По заявлениям специалистов компании, уровень защиты понравится всем пользователям, а в качестве основных функций предлагаются такие: хранилище данных и ключей, применение аппаратных криптокарт, защита по отпечатку пальца и идентификации голоса. Благодаря режимам Shield и Locker Mode отключается работа устройств предназначенных для записи и контроль передачи данных по USB. Таким образом делается невозможным подслушивание даже после успешного хакерского взлома.
Технические характеристики анонсированы флагманские и до конца не разглашаются, но уже известно, что смартфон получит 5,2-дюймовый FullHD экран с улучшенным защитным стеклом Gorilla Glass 5 поколения, корпус из прочного алюминия и специальную кнопку для переключения защитных режимов. Также предполагается от 2 до 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon, ёмкую батарею и пылевлагозащиту. Стоимость смартфона пока неизвестна, так же как и сроки выпуска на мировой рынок мобильных устройств.
На удивление многих экспертам, такое устройство было разработано не гигантскими компаниями, такими как Samsung или Apple, а неизвестной в обществе фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов. Работу над смартфоном начали еще вначале прошлого года, а продемонстрировали новинку только на Mobile World Congress весной этого года и анонсировали скорейшее появление аппарата на мировом рынке.
Новое устройство будет называться Katim, с операционной системой Android и специализированной прошивкой Katim OS. По заявлениям специалистов компании, уровень защиты понравится всем пользователям, а в качестве основных функций предлагаются такие: хранилище данных и ключей, применение аппаратных криптокарт, защита по отпечатку пальца и идентификации голоса. Благодаря режимам Shield и Locker Mode отключается работа устройств предназначенных для записи и контроль передачи данных по USB. Таким образом делается невозможным подслушивание даже после успешного хакерского взлома.
Технические характеристики анонсированы флагманские и до конца не разглашаются, но уже известно, что смартфон получит 5,2-дюймовый FullHD экран с улучшенным защитным стеклом Gorilla Glass 5 поколения, корпус из прочного алюминия и специальную кнопку для переключения защитных режимов. Также предполагается от 2 до 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon, ёмкую батарею и пылевлагозащиту. Стоимость смартфона пока неизвестна, так же как и сроки выпуска на мировой рынок мобильных устройств.
Автор: Тригуб Сергей