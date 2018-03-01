Леонардо Ди Каприо и Бред Питт сыграют в новом фильме Квентина Тарантино
Актеры Леонардо Ди Каприо и Бред Питт приняли приглашение сыграть роль в новом кинофильме режиссера Квентина Тарантино. Два артиста с мировым именем впервые встретятся на съёмочной площадке, лента называется «Однажды в Голливуде».
Фильм расскажет историю экс-звезды телевизионных вестернов, а также его дублёра. По сценарию, герои ленты в конце 60-х годов XX столетия не могут найти себе место в меняющейся киноиндустрии. Квентин Тарантино лично утвердил на главные роли 54-летнего Бреда Питта и 43-летнего Леонардо Ди Каприо, появление двух звёзд на мировом экране привлечёт дополнительное внимание зрителей. Ранее кинодеятель снимал двух популярных актёров по отдельности: Питт сыграл одну из ролей в ленте «Бесславные ублюдки», Ди Каприо был задействован в фильме «Джанго освобождённый».
В прокат новая работа прославленного режиссёра выйдет в 2019 году. Особо отмечено, что переговоры относительно участия голливудских актёров велась на протяжении нескольких месяцев. В январе Ди Каприо был готов покинуть запускаемый проект.
Фильм расскажет историю экс-звезды телевизионных вестернов, а также его дублёра. По сценарию, герои ленты в конце 60-х годов XX столетия не могут найти себе место в меняющейся киноиндустрии. Квентин Тарантино лично утвердил на главные роли 54-летнего Бреда Питта и 43-летнего Леонардо Ди Каприо, появление двух звёзд на мировом экране привлечёт дополнительное внимание зрителей. Ранее кинодеятель снимал двух популярных актёров по отдельности: Питт сыграл одну из ролей в ленте «Бесславные ублюдки», Ди Каприо был задействован в фильме «Джанго освобождённый».
В прокат новая работа прославленного режиссёра выйдет в 2019 году. Особо отмечено, что переговоры относительно участия голливудских актёров велась на протяжении нескольких месяцев. В январе Ди Каприо был готов покинуть запускаемый проект.
Автор: Семен Зайцев