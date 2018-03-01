Эксперты: iPhone X обладает по-прежнему лучшей камерой на рынке
Эксперты обнародовали список смартфонов, которые обладают лучшими камерами. Лидерство по-прежнему сохраняется за iPhone X, уверены журналисты издания Consumer Reports.
Отмечается, что в перечень попали девайсы исключительно двух брендов: Samsung и Apple. На втором месте находится iPhone 8, а тройку лидеров замкнула модель iPhone 8 Plus.
Четвертая позиция досталась Samsung Galaxy S8+. На пятом месте находится iPhone 7, а на шестом - iPhone 6s Plus.
Далее в рейтинге смартфоны расположились следующим образом: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note8, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8 Active.
Что касается iPhone X, то он получил диафрагму f/1,8 и f/2,4. Его конкурентами являются представленные несколько дней назад Galaxy S9 и S9+. Корейские новинки обладают еще более чувствительными сенсорами: f/1.5 и f/2.4. К тому же присутствует технология Dual Aperture, согласно которой девайс автоматически выбирает диафрагму в зависимости от уровня освещения.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что компания Apple в рамках новой маркетинговой кампании призвала снимать свадьбы гомосексуалистов на iPhone X.
Отмечается, что в перечень попали девайсы исключительно двух брендов: Samsung и Apple. На втором месте находится iPhone 8, а тройку лидеров замкнула модель iPhone 8 Plus.
Четвертая позиция досталась Samsung Galaxy S8+. На пятом месте находится iPhone 7, а на шестом - iPhone 6s Plus.
Далее в рейтинге смартфоны расположились следующим образом: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note8, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8 Active.
Что касается iPhone X, то он получил диафрагму f/1,8 и f/2,4. Его конкурентами являются представленные несколько дней назад Galaxy S9 и S9+. Корейские новинки обладают еще более чувствительными сенсорами: f/1.5 и f/2.4. К тому же присутствует технология Dual Aperture, согласно которой девайс автоматически выбирает диафрагму в зависимости от уровня освещения.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что компания Apple в рамках новой маркетинговой кампании призвала снимать свадьбы гомосексуалистов на iPhone X.
Автор: Валерия Орлова