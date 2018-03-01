На Урале спасатели отправились на поиски пропавшего на перевале Дятлова туриста
На Урале спасатели отправились на поиски туриста, который пропал во время похода к перевалу Дятлова, размещенному в Свердловской области. Данные предоставлены СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.
Источники уточняют, что еще 28 февраля к сотрудникам Ивдельского поисково-спасательного отряда обратилась гражданка с просьбой оказать помощь в поисках ее пропавшего супруга. Женщина уточнила, что мужчина отправился в поход к перевалу Дятлова, но так и не вернулся. Выход гражданина с маршрута был намечен на 27 февраля, однако регистрацию в МЧС России он не проходил.
Спасатели 1 марта выехали на поиски туриста из Екатеринбурга, используя “КамАЗ”. В сумме к операции подключились два снегохода и пять членов личного состава МЧС. Достижение пункта назначения займет время, а поиски мужчины развернут у базы Ильича, предварительно связавшись с коллегами из города Ивдель. Кроме того, служебный вертолет в случае необходимости готов эвакуировать разыскиваемого туриста в каком-либо состоянии.
Источники уточняют, что еще 28 февраля к сотрудникам Ивдельского поисково-спасательного отряда обратилась гражданка с просьбой оказать помощь в поисках ее пропавшего супруга. Женщина уточнила, что мужчина отправился в поход к перевалу Дятлова, но так и не вернулся. Выход гражданина с маршрута был намечен на 27 февраля, однако регистрацию в МЧС России он не проходил.
Спасатели 1 марта выехали на поиски туриста из Екатеринбурга, используя “КамАЗ”. В сумме к операции подключились два снегохода и пять членов личного состава МЧС. Достижение пункта назначения займет время, а поиски мужчины развернут у базы Ильича, предварительно связавшись с коллегами из города Ивдель. Кроме того, служебный вертолет в случае необходимости готов эвакуировать разыскиваемого туриста в каком-либо состоянии.
Автор: Марина Вебер