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Полина Гагарина объяснила популярность Ольги Бузовой
Дикая энергетика, исходящая от певицы Ольги Бузовой, привлекает к ней толпы почитателей, считает её коллега по сцене Полина Гагарина. Об этом она рассказала журналистам, отметив, что не собирается вставать на защиту или идти против представительницы отечественного шоу-бизнеса.

Полина Гагарина объяснила популярность Ольги Бузовой


«Её, наверное, «прёт», причём во всех смыслах этого слова. Энергетика является важной составляющей успеха, а у Ольги Бузовой она просто дикая. Исполнительница выступает под фонограмму, но на её концертах всегда полные залы, а её гонорары, по слухам, достигают миллиона рублей», – поделилась с корреспондентами StarHit своим пониманием популярности Ольги Бузовой Полина Гагарина.

Певица добавила: об её коллеге говорят каждый день и в различных уголках земного шара, потому знаменитости следует быть готовой к нападкам недоброжелателей и завистников, не принимая их близко к сердцу.

В то время как одни считают Ольгу Бузову образцом для подражания, другие позволяют себе высказывать в её адрес насмешки, будучи 12-летнего возраста.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:25
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