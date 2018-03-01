В результате взрыва газа в Подмосковье погибли два человека
В Подмосковье в многоэтажном доме в четверг, 1 марта, произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента, случившегося в населенном пункте Раменское, погибли как минимум два человека, еще четверо пострадали.
Сообщается, что сначала жильцы услышали хлопок газа, за которым последовал мощный взрыв. В результате оказались разрушены пять межквартирных перегородок. Что касается несущих стен многоэтажки, то они остались целы.
На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб. Более подробная информация об инциденте пока не сообщается.
Сообщается, что сначала жильцы услышали хлопок газа, за которым последовал мощный взрыв. В результате оказались разрушены пять межквартирных перегородок. Что касается несущих стен многоэтажки, то они остались целы.
На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб. Более подробная информация об инциденте пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова