Опрос: Более 82% россиян планируют дарить подарки на 8 Марта
Не менее 82% россиян намереваются дарить женщинам подарки на 8 Марта. На это указывают данные опроса, организованного представителями Ассоциации компаний интернет-торговли с участием 12 тысяч респондентов.
Участниками опроса стали преимущественно клиенты крупных торговых сетей. В итоге оказалось, что не менее 80% мужчин планируют делать подарки на 8 Марта, среди женщин таковых — 62%. Около 28% опрошенных намерены дарить цветы, в пользу одежды или нижнего белья высказались 16%. Не менее 13% готовы в качестве подарка выбрать ювелирные украшения, на сладких презентах остановили выбор 9%, еще 8% предпочтут подарочные сертификаты или услуги.
Что до желаний непосредственно женщин, то те на 8 Марта больше всего хотят получить ювелирные украшения, гаджеты, сертификаты на СПА и массаж, а также духи. Около 64% планируют купить подарок через магазины, но 28% намерены сделать это через Интернет. Экспертами отмечается, что средний чек на Международный женский день составит порядка 1,9 тысячи рублей.
Участниками опроса стали преимущественно клиенты крупных торговых сетей. В итоге оказалось, что не менее 80% мужчин планируют делать подарки на 8 Марта, среди женщин таковых — 62%. Около 28% опрошенных намерены дарить цветы, в пользу одежды или нижнего белья высказались 16%. Не менее 13% готовы в качестве подарка выбрать ювелирные украшения, на сладких презентах остановили выбор 9%, еще 8% предпочтут подарочные сертификаты или услуги.
Что до желаний непосредственно женщин, то те на 8 Марта больше всего хотят получить ювелирные украшения, гаджеты, сертификаты на СПА и массаж, а также духи. Около 64% планируют купить подарок через магазины, но 28% намерены сделать это через Интернет. Экспертами отмечается, что средний чек на Международный женский день составит порядка 1,9 тысячи рублей.
Автор: Марина Вебер