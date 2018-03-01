В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка
В США 42-летнюю россиянку обвинили в покушении на убийство. По информации прокуратуры, она попыталась отравить местную жительницу с помощью чизкейка.
Инцидент произошел летом 2016 года. Сообщается, что россиянка встретилась с 35-летней американкой, у которой украла личные вещи и документы. До этого злоумышленница угостила знакомую чизкейком, в котором содержалось токсичное вещество. После употребления десерта женщина почувствовала себя плохо, в частности, потеряла сознание.
Потерпевшая очнулась в своем доме только на следующий день. Американка вызвала сотрудников скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации.
Когда женщина выписалась из больницы, то обнаружила, что у нее пропали паспорт, деньги и золотое кольцо. Сотрудникам правоохранительных органов американка рассказала, что перед тем, как потерять сознание, она встречалась со своей знакомой из России у себя дома.
Злоумышленница была арестована в Нью-Йорке год назад. Также ее разыскивали по подозрению в убийстве еще одной американки, из дома которой она украла 17 тысяч долларов.
Инцидент произошел летом 2016 года. Сообщается, что россиянка встретилась с 35-летней американкой, у которой украла личные вещи и документы. До этого злоумышленница угостила знакомую чизкейком, в котором содержалось токсичное вещество. После употребления десерта женщина почувствовала себя плохо, в частности, потеряла сознание.
Потерпевшая очнулась в своем доме только на следующий день. Американка вызвала сотрудников скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации.
Когда женщина выписалась из больницы, то обнаружила, что у нее пропали паспорт, деньги и золотое кольцо. Сотрудникам правоохранительных органов американка рассказала, что перед тем, как потерять сознание, она встречалась со своей знакомой из России у себя дома.
Злоумышленница была арестована в Нью-Йорке год назад. Также ее разыскивали по подозрению в убийстве еще одной американки, из дома которой она украла 17 тысяч долларов.
Автор: Валерия Орлова