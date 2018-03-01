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В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка
В США 42-летнюю россиянку обвинили в покушении на убийство. По информации прокуратуры, она попыталась отравить местную жительницу с помощью чизкейка.

В США россиянку обвинили в покушении на убийство при помощи чизкейка


Инцидент произошел летом 2016 года. Сообщается, что россиянка встретилась с 35-летней американкой, у которой украла личные вещи и документы. До этого злоумышленница угостила знакомую чизкейком, в котором содержалось токсичное вещество. После употребления десерта женщина почувствовала себя плохо, в частности, потеряла сознание.

Потерпевшая очнулась в своем доме только на следующий день. Американка вызвала сотрудников скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации.

Когда женщина выписалась из больницы, то обнаружила, что у нее пропали паспорт, деньги и золотое кольцо. Сотрудникам правоохранительных органов американка рассказала, что перед тем, как потерять сознание, она встречалась со своей знакомой из России у себя дома.

Злоумышленница была арестована в Нью-Йорке год назад. Также ее разыскивали по подозрению в убийстве еще одной американки, из дома которой она украла 17 тысяч долларов.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:53
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