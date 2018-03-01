Медики назвали ТОП-5 самых популярных косметических процедур
Эксперты индустрии назвали ТОП-5 самых популярных косметических процедур. Они отмечают, что в минувшем году росло количество минимально-инвазивных, которые заняли три из пяти мест в рейтинге.
В США в 2017 году было проведено 17,5 млн процедур, что на 2% выше, чем годом ранее. Что касается хирургических, то их было зафиксировано 1,8 млн.
На первом месте оказалось увеличение груди – 300 378 процедур (+3% по сравнению с 2016 годом). Второе место заняла липосакция (246 354, +5%), третье – изменение формы носа (218 924, -2%). Четвертое и пятое места заняли хирургия век (209 571) и Абдоминопластика (восстановление пропорции живота, 129 753).
Что касается минимально-инвазивных процедур, то их было проведено 15,7 млн. Почти половина из них пришлась на ботунический токсин типа А (7,23 млн), на втором месте оказались мягкие тканевые наполнители (2,69 млн), третьей – химическая пила (1,37 млн), четвертое – лазерная эпиляция (1,1 млн). На последнем месте в ТОП-5 оказалась микродермабразия (740 287).
Пластические хирурги отмечают, что наряду с увеличением популярности процедуры увеличения груди, растет и количество их уменьшения. Также они рассказывают о тенденции роста популярности методов улучшения тела при помощи ультразвука, радиочастот, инфракрасного света и вакуумного массажа.
В США в 2017 году было проведено 17,5 млн процедур, что на 2% выше, чем годом ранее. Что касается хирургических, то их было зафиксировано 1,8 млн.
На первом месте оказалось увеличение груди – 300 378 процедур (+3% по сравнению с 2016 годом). Второе место заняла липосакция (246 354, +5%), третье – изменение формы носа (218 924, -2%). Четвертое и пятое места заняли хирургия век (209 571) и Абдоминопластика (восстановление пропорции живота, 129 753).
Что касается минимально-инвазивных процедур, то их было проведено 15,7 млн. Почти половина из них пришлась на ботунический токсин типа А (7,23 млн), на втором месте оказались мягкие тканевые наполнители (2,69 млн), третьей – химическая пила (1,37 млн), четвертое – лазерная эпиляция (1,1 млн). На последнем месте в ТОП-5 оказалась микродермабразия (740 287).
Пластические хирурги отмечают, что наряду с увеличением популярности процедуры увеличения груди, растет и количество их уменьшения. Также они рассказывают о тенденции роста популярности методов улучшения тела при помощи ультразвука, радиочастот, инфракрасного света и вакуумного массажа.
Автор: Сергей Сидорин