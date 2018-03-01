Создатели Metro Exodus планируют "взорвать" видеокарты пользователей
Студия Metro готовит пользователям очередной сюрприз, речь идёт о релизе Exodus, продукт выглядит достаточно впечатляющим с технической точки зрении. Об этом заявил исполнительный директор украинской 4A Games Джонатан Блок.
Выход каждой игры популярной студии является амбициозным, считают эксперты, речь идёт об объёме игровых продуктов, не все компьютеры пользователей смогут справиться с очередной новинкой. По мнению специалистов, Exodus, судя по всему, «расплавит» не одну современную GPU. Движок 4a Engine создан компанией в 2010 году, он уже тогда был мощным, полагают эксперты, его требовательность к ресурсам компьютеров была завышенной. На протяжении 2015 года движок доработали, Metro: Last Light стал одним из тех игровых продуктов, которые можно активно использовать в качестве инструмента для тестирования дорогих ПК.
По мнению Блока, игры серии Metro продолжат удовлетворять нужды геймеров по бенчмаркингу. «Нам нравится взрывать видеокарты», - заявил исполнительный продюсер студии 4a Games. Авторы новинки сообщили, что Exodus выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в нынешнем году.
Выход каждой игры популярной студии является амбициозным, считают эксперты, речь идёт об объёме игровых продуктов, не все компьютеры пользователей смогут справиться с очередной новинкой. По мнению специалистов, Exodus, судя по всему, «расплавит» не одну современную GPU. Движок 4a Engine создан компанией в 2010 году, он уже тогда был мощным, полагают эксперты, его требовательность к ресурсам компьютеров была завышенной. На протяжении 2015 года движок доработали, Metro: Last Light стал одним из тех игровых продуктов, которые можно активно использовать в качестве инструмента для тестирования дорогих ПК.
По мнению Блока, игры серии Metro продолжат удовлетворять нужды геймеров по бенчмаркингу. «Нам нравится взрывать видеокарты», - заявил исполнительный продюсер студии 4a Games. Авторы новинки сообщили, что Exodus выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в нынешнем году.
Автор: Семен Зайцев