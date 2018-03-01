Робот с искусственным интеллектом поможет следить за психическим состоянием космонавтов
Симон – робот с искусственным интеллектом, способный помочь следить за психическим состоянием космонавтов. Недавно “умный шар” доставили на Международную космическую станцию для выполнения поставленного задания.
Crew Interactive Mobile Companion, а сокращенно CIMON, это мобильный помощник для команды, созданный на специальном искусственном интеллекте от компании IBM, способный функционировать в космосе. “Летающий мозг” будет весить примерно пять килограмм и сделан из металла и пластика посредством выпуска с помощью 3D-печати.
Идея создания такого робота возникла у специалистов авиастроительной компании Airbus в 2016 году, и, после одобрения в массовых кругах, начались разработки. Помощь в проверке функционала осуществлял немецкий космонавт Александр Герст, тренируя робота распознавать свой голос, мимику лица и жесты. По завершению всех работ он планирует взять устройство с собой, чтобы осуществить три задачи: проводить эксперименты с кристаллами, собрать вместе кубик-рубика, а основным заданием будет видеонаблюдение за психическим состоянием космонавтов. По заявлениям разработчиков, робот сможет фиксировать голоса, адекватность поведения и отношения космонавтов. При неадекватной реакции или малейших признаках нарушения психики Симон будет закрывать отсеки до прибытия помощи. Пока не называются многие функции робота, но известно об их большом количестве и отличной помощи для космонавтов при выполнении некоторых рутинных задач.
Ранее о своем желании запустить робота Федора в космос объявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, но пока неизвестно насколько всё серьезно.
Crew Interactive Mobile Companion, а сокращенно CIMON, это мобильный помощник для команды, созданный на специальном искусственном интеллекте от компании IBM, способный функционировать в космосе. “Летающий мозг” будет весить примерно пять килограмм и сделан из металла и пластика посредством выпуска с помощью 3D-печати.
Идея создания такого робота возникла у специалистов авиастроительной компании Airbus в 2016 году, и, после одобрения в массовых кругах, начались разработки. Помощь в проверке функционала осуществлял немецкий космонавт Александр Герст, тренируя робота распознавать свой голос, мимику лица и жесты. По завершению всех работ он планирует взять устройство с собой, чтобы осуществить три задачи: проводить эксперименты с кристаллами, собрать вместе кубик-рубика, а основным заданием будет видеонаблюдение за психическим состоянием космонавтов. По заявлениям разработчиков, робот сможет фиксировать голоса, адекватность поведения и отношения космонавтов. При неадекватной реакции или малейших признаках нарушения психики Симон будет закрывать отсеки до прибытия помощи. Пока не называются многие функции робота, но известно об их большом количестве и отличной помощи для космонавтов при выполнении некоторых рутинных задач.
Ранее о своем желании запустить робота Федора в космос объявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, но пока неизвестно насколько всё серьезно.
Автор: Тригуб Сергей