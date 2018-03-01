Мария Шарапова восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Облаченная в бикини Мария Шарапова покорила своих поклонников стройной фигурой. Соответствующий кадр российская теннисистка разместила на своей странице в сети Instagram.
В подписи к публикации Мария Шарапова жалуется фолловерам на то, что в Калифорнии сейчас достаточно прохладно. Теннисистка призывает подписчиков вернуться с ней в “настоящую жару”, публикуя с этой целью “летний” снимок, где она позирует в открытом купальнике на пляже. Ее взгляд при этом сосредоточен на океане, а позади красуется бассейн.
Поклонники Марии Шараповой пришли в восторг от опубликованного кадра, отмечая, что спортсменка находится в отличной форме. Публика отметила, что совсем скоро тепло вернется, а также начала передавать приветы из самых разных уголков мира. Сама публикация на странице теннисистки успела собрать более 215 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество отзывов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Шарапова сумела подняться на 41-е место рейтинга WTA.
В подписи к публикации Мария Шарапова жалуется фолловерам на то, что в Калифорнии сейчас достаточно прохладно. Теннисистка призывает подписчиков вернуться с ней в “настоящую жару”, публикуя с этой целью “летний” снимок, где она позирует в открытом купальнике на пляже. Ее взгляд при этом сосредоточен на океане, а позади красуется бассейн.
Поклонники Марии Шараповой пришли в восторг от опубликованного кадра, отмечая, что спортсменка находится в отличной форме. Публика отметила, что совсем скоро тепло вернется, а также начала передавать приветы из самых разных уголков мира. Сама публикация на странице теннисистки успела собрать более 215 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество отзывов.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Шарапова сумела подняться на 41-е место рейтинга WTA.
Автор: Марина Вебер